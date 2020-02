Al circolo La Terra dei Padri la testimonianza di un Jillet Jaune

L'attivista parigino dei gilets jaunes Pierre Larti torna al Circolo La Terra dei Padri il 22 febbraio alle 17.30, un anno dopo la prima conferenza, per raccontare le vicende francesi degli ultimi mesi. che hanno visto la saldatura del movimento dei cosidetti gilets jaunes con la forte protesta popolare, guidata dai sindacati, contro la riforma delle pensioni del governo Macron.

Pierre racconterà le manifestazioni, vissute in prima persona, anche attraverso video e filmati inediti, si tratta di grandi raduni di massa che si sono spesso conclusi con violenti scontri tra manifestanti e polizia, ricordiamo le immagini emblematiche del corteo che ha visto addirittura contrapposti gendarmi e vigili del fuoco, con disordini che sono durati parecchie ore.

"Questo incontro sarà anche l'occasione per riflettere sulla differenza tra la situazione francese e quella italiana, dove da tempo le iniziative di piazza portate avanti dalla sinistra e dai sindacati confederali non sono imperniate sui temi sociali, grandi assenti anche dal dibattito politico. Ricordiamo che anche la rIforma Fornero del 2012 non venne, di fatto, contrastata da movimenti di massa organizzati da partiti e sindacati, cosa che é invece successa in Francia".