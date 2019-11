Libri. "La notte rosa" di Gino Vignali all'Auditorium di Mirandola

Sabato 23 novembre alle ore 16 Gino Vignali presenta il suo libro “La notte rosa” nell’ambito della Rassegna “Un castello di libri” : appuntamento presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini a Mirandola.

La terza puntata della tetralogia di Gino Vignali, un’avventura tra moda, moto e mare. L’estate riminese non è mai stata così calda.

Sei feriti in una rissa, quattro ubriachi ripe­scati in mare, solo tre scomparsi: un grande successo per la polizia di Rimini dato che la Notte Rosa, il Capodanno estivo della Rivie­ra che richiama in città migliaia di persone, nella prima sera poteva fare molti più dan­ni. Ma il sollievo dura poche ore, il tempo di registrare un’altra scomparsa: quella della madrina della serata di chiusura, Giulia Gi­nevra Mancini, la fashion blogger più famo­sa d’Italia, fidanzata del campione di moto Gp Malcom «the Eagle» Piccinelli, gloria locale e nazionale. Come se non bastasse, poco fuori città vengono ritrovati un’auto crivellata di colpi di kalashnikov e tre cada­veri. I pensieri del vice questore Costanza Confalonieri Bonnet sono più cupi del soli­to, nonostante qualche telefonata di trop­po con un fascinoso capitano di pesche­reccio le faccia battere il cuore. E anche la sua squadra non è di buon umore: Orlando Seneca Appicciafuoco è costretto a dare brutte notizie a una famiglia di nomadi si­ciliani, Emerson Balducci è turbato da un tatuaggio cinese di dubbia interpretazione, Cecilia Cortellesi viene costretta a salire su una minimoto. Ma soprattutto, un’indagine che sembrava nata per finta comincia a fare paura davvero. In questo nuovo giallo della sua popolare serie, Gino Vignali scava nell’animo dei personaggi mostrandoli alle prese con il dubbio, la tentazione, la menzogna. Su­spense e arguzia si tingono di un nuovo tocco di intimità, mentre la Squadra omi­cidi più irresistibile della riviera romagno­la ci coinvolge in un intreccio perfetto di moda, moto e mare.

Gino Vignaliè nato a Mila­no. Con l’amico Michele Mozzati for­ma la celebre coppia Gino&Michele: tra le tante attività, hanno partecipato alla nascita del cabaret Zelig e sono gli editori dell’agenda Smemoranda. Dopo i vari libri scritti con Michele, Gino ha esordito come giallista con Solferino, con La chiave di tutto (2018), a cui è se­guito Ci vuole orecchio (2019): i primi due romanzi di una tetralogia riminese ambientata nelle quattro stagioni.