Sabato 27 gennaio al termine dello spettacolo “Gioie e dolori nella vita delle giraffe” Irol&KD-ONE in concerto al Teatro delle Passioni nell’ambito di “#vogliadivolontariato”



Si inserisce nell’ambito del ricco programma di attività promosso da Comune di Modena e Centro Servizi per il Volontariato“#vogliadivolontariato, Associazioni, imprese, istituzioni, giovani attivi a Modena”, la replica alle ore 20 di sabato 27 gennaio di Gioie e dolori nella vita delle giraffe al Teatro delle Passioni di Modena. Lo spettacolo, prodotto da ERT e diretto da Teodoro Bonci del Bene, chiama in causa l'universo dissonante delle subculture del Novecento. Come in una sorta di fiaba, o in un “Mago di Oz” contemporaneo, una bambina di nove anni, orfana di madre e figlia di uno scrittore con problemi economici, vaga per le strade di Lisbona in cerca del Primo Ministro affinché eserciti il suo potere per soddisfare un suo capriccio. Una volta trovato, lo minaccia di morte…

In collaborazione con il Caffè delle Passioni, al termine dello spettacolo alle ore 21.30, si esibirà in concerto il gruppo Irol&KD-ONE che ha firmato le musiche dello spettacolo.

Sempre nell’ambito iniziativa “#vogliadivolontariato” ERT riserva ai possessori di YoungERcard una riduzione sul biglietto per assistere a La classe operaia va in paradiso, il nuovo spettacolo di Claudio Longhi in scena dal 31 gennaio al 4 febbraio al Teatro Storchi di Modena.

Maggiori informazioni:

info@emiliaromagnateatro.com

0592136011

www.modena.emiliaromagnateatro.com