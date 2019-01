Giorno della Memoria, le iniziative a Nonantola

La giornata inaugura una serie di appuntamenti che tra gennaio e marzo 2019 presenteranno i risultati del Concorso internazionale di progettazione architettonica “Davanti a Villa Emma”. Inoltre avvieranno le fasi di realizzazione del luogo per la memoria dei ragazzi ebrei accolti e salvati a Nonantola nel 1942-43.

Si parte alle ore 10 al Teatro Troisi in Viale delle Rimembranze 8 con la proiezione del film “La Rosa bianca - Sophie Scholl” di Marc Rothemund (Germania 2005). L’iniziativa, organizzata per le classi terze della scuola Dante Alighieri, è aperta al pubblico e gratuita fino ad esaurimento posti. A seguire, premiazione del vincitore del concorso “Un poster per la pace” sostenuto da Lions Clubs - distretto di Nonantola e Castelfranco. Viene inoltre allestita, presso il foyer del teatro, una mostra degli elaborati grafici creati dagli studenti.

Alle ore 16 30 alla Sala Mirko Sighinolfi in via Del Macello si tiene “Racconti Nonantolani”. I temi: la figura e l’opera di Giuseppe Moreali, la memoria di una comunità e la costruzione di un sito museale. L’iniziativa parte con i saluti di Federica Nannetti, Sindaca di Nonantola e di Stefano Vaccari, Presidente Fondazione Villa Emma.

Sprazzi di luce

Presentazione della ristampa anastatica del libro di Giuseppe Moreali a cura dell’Associazione culturale Aemilia. Pamela Tavernari ne discute con Guido Pisi, autore della Prefazione.

Dialogando con un luogo

Laurana Lajolo, Presidente Associazione Davide Lajolo incontra il Coordinamento a sostegno del progetto “Davanti a Villa Emma”. Intervengono Silvia e Stefano Moreali. Massimo Baldini presenta invece alcune immagini fotografiche provenienti dall’Archivio della famiglia Moreali.