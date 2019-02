A Rocambolika lo spettacolo "Gitrotondo nel Bosco"

A Rocambolika, la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione CR Carpi e offerta alle famiglie del territorio, scatta l’ora dei più piccoli. Lunedì 18 febbraio (alle ore 8.00) sul sito della Fondazione si aprono le prenotazioni per lo spettacolo gratuito Girotondo del bosco, in scena domenica 24 febbraio, alle ore 17.30, in Auditorium San Rocco. Un percorso fatto di narrazione, immagini e teatro d’attore, specifico per bambini dai 4 ai 10 anni, per condurre il giovane pubblico alla magica ricerca del segreto del bosco e, attraverso le piccole metamorfosi dei suoi teneri abitanti, raccontare alcuni importanti passaggi che aiutano a diventare grandi.

Il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo. E con loro il merlo, il picchio e la puzzola popolano un bosco narrato da una gazza, un genio degli alberi e un vento dispettoso.

Un racconto teatrale semplice e poetico, sulla capacità della natura di rispecchiare l'esperienza umana e di accompagnarne le gioie e le fatiche. Il bosco diventa un luogo simbolico da trovare, attraversare e portare con sé. Un incontro con la semplice concretezza fatta di stagioni, rocce e acque che risuonano "semplicemente" per quello che sono. Gli animali e gli alberi hanno una loro voce, persino i venti in questo spettacolo hanno un nome e una personalità, per fornire al giovane pubblico teneri alleati utili ad affrontare gli ostacoli della realtà che li circonda.

Liberamente ispirato ai racconti Il segreto del bosco vecchio di Nino Buzzati; Storie del bosco antico di Mauro Corona; Uomini, boschi e api di Mario Rigoni Stern e Il linguaggio degli uccelli di Farid al-Din Attar.