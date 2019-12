Gospel Experience Choir in concerto a sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica

Giovedì 19 dicembre ore 21,00, a Maranello va in scena la solidarietà. All’Auditorium E. Ferrari di Maranello, in via Nazionale, 78, un intenso concerto gospel accompagnerà il pubblico attraverso la magia di note e voci, in una serata benefica a favore dell' associazione LIFC Emilia, per sostenere i malati di fibrosi cistica.



Interpreti come Sandra Cartolari, direzione e voce e Alessandra Fogliani, direzione e pianoforte, trascinano il pubblico a seguire ed ascoltare l’autentico spirito del gospel. Gospel Experience Choir nasce dal desiderio di promuovere e condividere il sentimento, la gioia e la spiritualità che pervadono la musica Gospel, per esprimersi attraverso la voce ed il corpo e creare armonia con se stessi in sintonia con gli altri, liberando energie potenti e insospettate.



Il Coro Gospel Experience si contraddistingue per una forte tensione creativa tra direttore e coristi, tra coro ed il pubblico invitato non solo ad ascoltare ma a partecipare attivamente.



Ingresso a offerta, i fondi raccolti saranno devoluti al progetto “CASE LIFC”, promosso dall’Associazione per donare “un respiro in più” a chi è in lista di attesa per il trapianto. I pazienti e le famiglie costrette alla migrazione sanitaria per accedere ai nove Centri Trapianto presenti in Italia potranno, su richiesta, usufruire di un alloggio nelle vicinanze del Centro, igienicamente sicuro e adatto alle esigenze del paziente. L’obiettivo è quello di orientare e supportare pazienti e familiari provenienti dalle regioni lontane sostenendoli nei costi onerosi e nel disagio emotivo.



L’Associazione ed il dinamico gruppo di volontari di Maranello, ringraziano il Comune per il patrocinio all’evento che rappresenta un’importante occasione per diffondere la conoscenza e la solidarietà nei confronti dei malati di fibrosi cistica. Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia è un’Associazione di volontariato che da oltre 30 anni promuove aiuto concreto a favore dei malati di fibrosi cistica e delle loro famiglie, nel bacino emiliano. La Fibrosi Cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia, ma resta una malattia poco nota all’opinione pubblica. Ancora oggi non è stata trovata una cura risolutiva.



Per info e prenotazioni: segreteria Lifc Emilia 3926704837