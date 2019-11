Guido Celli, l'ex pugile poeta arriva a Modena con "Autunno Settentrionale Tour"

Il tour del poeta romano Guido Celli arriva a Modena con un appuntamento a Lo Spazio Nuovo (via IV novembre 40/B), mercoledì 20 novembre alle 18.30, con il suo “Autunno Settentrionale Tour”, un giro performativo che prevede la lettura del poema “Era solo un ragazzo” edito quest’anno da Sensibili alle foglie e gli altri due scelti a sentimento.

Era solo un ragazzo racconta il rapporto violento fra padre e figlio, l’infanzia in quanto luogo e racconto, per una pedagogia dei padri. Prima dello spettacolo, alle 17, laboratorio gratuito per bambini “Giochi educativi al computer” in collaborazione con Civibox, mentre dalle 17.30 alle 19.30 mercato biologico, stagionale, km 0 in collaborazione la rete Alimentazione Ribelle.

Guido Celli, poeta, nasce a Roma nel 1979 da padre romano e madre americana. Nella vita precedente a quella di ora è stato: pugile, buttafuori, pulitore, facchino, manovale e magazziniere. Lascia alle sue spalle tre oramai antichi ricoveri psichiatrici e molti momenti difficili. Ha collaborato con diversi artisti e prodotto dischi e videoclip.