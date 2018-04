Hit in jazz allo Stones Cafè

I due musicisti Simone Copellini e Giulio Stermieri suonano insieme da più di un lustro. Hanno registrato due album con il quartetto Foursome per Auand Records facendo lavorare le penne dei critici che hanno lasciato parole di grande entusiasmo (Aldo Gianolio per la rivista MusicaJazz “un’inventiva di scrittura e organizzativa che rendono fresca e inedita la musica. Tutti suonano ottimamente, trovandosi a memoria nel disegnare linee vigorose, pulite, dirette, a tratti sfrontate.”), programmati in più occasioni su Rai Radio Tre ed invitati a diversi Festival. Ora sono insieme in trio per questa nuova formazione con il batterista Alfredo De Vincentiis. Propongono insieme ai loro brani originali, anche rivisitazioni di famose hit. Simone Copellini – tromba e flicorno, Giulio Stermieri – organo hammond, Alfredo De Vincentiis – batteria.