I destini incrociati: sincronicità, coincidenze e crescita personale

Le domande sul senso e sul significato degli eventi che costellano la nostra esistenza accompagna ciascuno di noi. La narrazione psicologica del proprio “romanzo di vita” può aiutare nella complicata ricerca di un senso e di una direttrice di sviluppo. Come nel Castello dei Destini Incrociati di Calvino le storie narrate dai personaggi attraverso gli Arcani Maggiori dei Tarocchi si intersecano tra loro in una logica combinatoria a-causale, così nella vita di ogni giorno possiamo sperimentare concomitanze di eventi dense di significato. Affronteremo il tema delle coincidenze significative e del principio di sincronicità: a tutti è successo di rilevare nella realtà esterna un fenomeno strettamente correlato alla realtà psicologica interna, ma apparentemente privo dei qualsiasi nesso causa effetto. E’ proprio la capacità di una visione olistica che ci permette di dare significato agli accadimenti. Sotto un profilo più strettamente psicologico affronteremo anche il tema della profezia che si auto avvera come frutto delle nostre credenze (a volte funzionali a volte disfunzionali) e il tema dello sviluppo delle proprie capacità e della crescita personale per avere il controllo della propria esistenza senza soccombere all’apparente caos degli eventi.