"IL BAB eroe di pace", conferenza ai Musei sulla fede Bahá’í

Modena, come centinaia di migliaia di località nel mondo, si prepara a celebrare il bicentenario della nascita del Báb, straordinaria figura del nostro tempo, araldo della Fede Bahá’í e del Suo fondatore Bahá’u’lláh. Lo farà questa sera, martedi 29 Ottobre, alle ore 21,00, nel palazzo de Musei in via Vittorio Veneto 5, con una conferenza pubblica dal titolo: “Il Báb eroe di pace e precursore di Bahá’u’lláh”. Attraverso l’affascinante narrazione dell’ingegner Giuseppe Robiati, manager, autore di pubblicazioni e conferenziere in Italia e all’estero su temi di: fede, economia e ordine mondiale sarà possibile conoscere il Báb e il Suo messaggio rivoluzionario.

Messaggio di origine divina, apportatore di pace e di unità, rivoluzionario nella sua essenza, propugnatore di un necessario cambiamento individuale e sociale che già a pochi anni dal suo esordio, a metà dell’ 800, ha travalicato i confini della Persia per diffondersi in tutto il mondo.

Seguirà un programma musicale: “parole e musica” con il cantautore e showman genovese Naim, definito dalla stampa “uno dei famosi crooner italiani” dalla “voce accattivante” e “l’uomo palco più travolgente di Genova e non solo”.

La serata e la mostra sono a ingresso libero e gratuito.