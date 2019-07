Il Ciclo Tappo chiude i Games of Borgo di luglio

Dopo il successo delle giornate precedenti dedicate al gioco, domenica 28 luglio la rassegna Games of Borgo ospiterà alle 15,30, nella galleria del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi, il Ciclo tappo grazie alla collaborazione con la FIGCT (Federazione Italiana Giuoco Ciclo Tappo). Il Ciclo tappo è il nome di un gioco molto diffuso, specie in passato, fra i ragazzi di ogni regione che si giocava con i tappi a corona delle bibite gassate su una pista disegnata con il gessetto in spiazzi all'aperto sia nei cortili dei condomini come nelle aie di campagna, in piazze e piazzette. Un po’ modificato rispetto al passato oggi i giocatori fanno avanzare i tappi, personalizzati all'interno con figurine di ciclisti, mediante uno scatto del dito per dar vita a una competizione che ha le caratteristiche di una corsa ciclistica. Esistono numerose varianti regionali del popolare gioco, sia per quanto riguarda i materiali usati, sia per le regole e le denominazioni. La FIGCT ha codificato il regolamento e i campi di gara per permettere di disputare gare ufficiali del campionato italiano di Ciclo tappo. Tra memorie collettive di un lessico familiare che appartiene a molti ragazzi, anche se a Ciclo tappo giocavano e giocano ragazze, il “tappo” prendeva denominazioni varie in Emilia Romagna: cricco, coperchino, birillo, sinalco e tulen. Mentre il “colpo” con cui l’esperto giocatore colpiva assumeva denominazioni altrettanto fantasiose: pinghella, pingella, cricco, criccotto, puffetto, cicco, cicchetto, patlinghen o piffetto. Ma oltre alla tecnica e alla qualità dell’attrezzatura, su cui anche oggi il giocatore può intervenire con migliorie ma entro i limiti codificati dalla Federazione, sono condizioni fondamentali per una buona conduzione di gara l’aderenza in curva e la scorrevolezza in rettilineo. Domenica 28 luglio c’è dunque grande attesa per le gare che si terranno nella fresca galleria presso Il Borgogioioso sui circuiti ufficiali della Federazione che offriranno l’opportunità di scoprire un gioco antico e garantirà ai ragazzi di ieri uno pomeriggio di memorabilia. E come recita la Federazione sul suo sito, http://www.ciclotappo.it/, se talenti si nasce, campioni si diventa perciò allenatevi! E come diceva George Bernard Shaw, “L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare." I Games of Borgo continuano anche tutte le domeniche di agosto in galleria con i gonfiabili e le animazioni di SCAI con una mascotte a sorpresa e in omaggio per tutti i bambini un biglietto per un parco divertimenti nazionale.