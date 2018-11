Schermi e Palcoscenici, alla Sala Truffaut "Il deserto rosso"

Appuntamento mercoledì 21 novembre con “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione: una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione delle repliche di Quasi niente, un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini in scena dal 27 novembre al 2 dicembre al Teatro delle Passioni, mercoledì 21 novembre alle ore 21.15 alla Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni.

Un incidente d'auto provoca in Giuliana uno choc che, aggravato dall'ambiente particolare in cui la professione del marito, ingegnere elettronico, la costringe a vivere, si tramuta in uno stato di nevrosi depressiva. Corrado, un amico del marito, si sente attratto verso la donna e tenta di aiutarla ad uscire dalla sua solitudine piena di incubi, intrecciando con lei una fuggevole ed amara relazione. Tale esperienza non fa che aggravare lo stato depressivo della donna che si vede inconsapevolmente ingannata anche dal suo figlioletto, il quale finge d'essere colpito da una grave malattia. Fallito il tentativo di porre fine violentemente alla propria esistenza senza scopo, Giuliana continuerà la sua vita in precario equilibrio tra rassegnazione e pazzia.

La rassegna si snoderà fino alla prossima primavera per offrire al pubblico, attraverso il linguaggio cinematografico dei più grandi registi, uno strumento di riflessione per approfondire il legame fra teatro e cinema.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2018 /19 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136011

info@emiliaromagnateatro.com

SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it - www.salatruffaut.it