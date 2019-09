"Il mio nome è Leopardi. Giacomo Leopardi", in scena al castello di Guiglia

Sabato 21 settembre alle ore 21 al Castello di Guiglia in occasione della XV edizione di Poesiafestival, Andrea Ferrari presenta il suo nuovo lavoro teatrale intitolato Il mio nome è Leopardi. Giacomo Leopardi di cui, oltre ad esserne l'autore, ne è anche l'interprete.

L'idea dello spettacolo è nata pensando all'anniversario del duecentesimo anno dalla stesura di una delle liriche più famose del poeta recanatese, L'Infinito del 1819 scritta quando l'autore era ancora nel pieno della giovinezza. Si tratta di un recital pseudo comico dove Ferrari interpreta, in prima persona, Giacomo Leopardi: nel corso della serata si potrà conoscere più a fondo la biografia dell'autore, e ascoltare le sue liriche più famose. Il poeta si prende una “dispensa divina” e discende sulla Terra per difendersi da tutte le accuse, le falsità e le invenzioni dette sul conto in questi due secoli di storia: una vera e propria arringa, partendo dal suo nome, passando attraverso la sua famiglia, il suo paese, lo stato di salute, il rapporto con le donne, la sua formazione, l'amore per lo studio, criticando tutto il pessimismo attribuitogli. Spiega la genesi delle sue liriche, delle sue canzoni, delle sue operette, prendendosi una piccola rivincita sulla nomea attribuitagli di “malconcio di Recanati” riconoscendo che è uno dei pochi poeti ancor oggi studiati e amati.

La narrazione si avvale del supporto musicale. 90 minuti di racconto ed esposizione sia in chiave ironica, sia riflessiva. Lo spettacolo è dedicato a un amico: Paolo Bellini. L'ingresso è gratuito.