In viaggio con Jack Kerouac, reading-concerto al Caffè delle Passioni

70 anni fa, nel 1948, fu Jack Kerouac a introdurre l'espressione Beat Generation per caratterizzare quel movimento giovanile anticonformista che stava emergendo, in risposta all'America conformista e consumista degli anni che seguono la fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla poetica e alla vita dello scrittore americano, autore del romanzo "On the road", viene dedicato il reading-concerto dal titolo "Jack Kerouac è passato di qui", in programma domenica 2 dicembre, alle ore 19.30, al Caffè delle Passioni di Modena (viale Sigonio 382).

Sul palco, per una performance che intreccia frammenti narrativi, digressioni biografiche e musica live, la compagnia SquiLibri, ensemble eterogeneo di narratori, attori e musicisti che si compone di Stefania Delia Carnevali, Eleonora De Agostini, Francesco Rossetti, Luca Zirondoli, Claudio Luppi (Pip Carter Lighter Maker) e Davide Cocco Cocconcelli (Evil Knievel). L'ingresso è libero.