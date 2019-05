Inaugura a San Possidonio la fattoria didattica di Cristina Mambelli

Una fattoria didattica fatta di contaminazioni culturali, labradors e traversalità. Promuovere e valorizzare la Terra, come cultura, all’Allevamento Aquamarine – Wave Labradors di San Possidonio – Modena – di Cristina Pederzoni Mambelli, il territorio emiliano come base di gastronomia, cultura, artigianato, natura, un contenitore che sarà inaugurato dal Sindaco il prossimo 26 maggio, un omaggio alle nostre radici e al nostro futuro.

Una occasione per grandi e piccini per riscoprire un territorio ricco e sfaccettato, assistere all’affascinante performance live di EnoArte di Elisabetta Rogai, per assaggiare vini e prodotti della terra, nell’armonioso suono dei campanelli mossi dal vento tra i filari di vite, i giochi e i ricami sui tronchi d’albero, simbolo della non violenza sulle donne con Le Donne del Vino, le galline Araucane dalle uova azzurre, le favole, i Labradors per una giornata in un paese incantato.



AQUAMARINE - WAVE LABRADORS

