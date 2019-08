Ponte Alto, il programma degli appuntamenti politici della Festa Pd 2019

Il taglio del nastro della Festa provinciale de l’Unità modenese è fissato per le ore 19.00 di venerdì 23 agosto: saranno presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il segretario provinciale Pd Davide Fava. A seguire si terrà l’inaugurazione delle tre mostre “Mario Ricci: dal mito alla storia”, “Passi di libertà: il cammino dei nostri primi 70 anni” e “Una di noi” dedicata al ricordo di Paola Manzini.

Nel corso della Festa sono attesi il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti (la data è ancora da definire); il presidente nazionale del Pd Paolo Gentiloni (martedì 27 agosto ore 18.30); la vice-segretario nazionale Pd Paola De Micheli (venerdì 30 agosto); Walter Veltroni che parlerà di Enti locali e buona amministrazione con il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli (sabato 31 agosto); Marco Minniti (mercoledì 4 settembre ore 18.30); Pier Carlo Padoan (sabato 14 settembre); Gianni Cuperlo e Carlo Calenda (lunedì 16 settembre ore 19.00 e ore 21.00).

La Festa di Modena è aperta al confronto come testimoniamo l’incontro sui temi di politica internazionale tra il deputato Pd Piero Fassino e la presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati Marta Grande del Movimento 5 stelle (giovedì 29 agosto) e quello sui temi dell’autonomia delle Regioni con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (giovedì 5 settembre). Del tutto inedito per la Festa di Modena anche l’incontro con l’arcivescovo di Modena, Nonantola e Carpi Erio Castellucci che incontrerà amministratori del Comune di Modena di diversa formazione politica per discutere dell’impegno di tutti al servizio della comunità (venerdì 6 settembre). Si parlerà anche di Europa con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini (domenica 8 settembre) e di agricoltura con l’eurodeputato Paolo De Castro (mercoledì 11 settembre).

Il segretario regionale del Pd Paolo Calvano parteciperà a un incontro di approfondimento sulle politiche di sostegno alle famiglie (mercoledì 28 agosto). Confermato anche l’ormai tradizionale appuntamento del sindaco e della Giunta del Comune di Modena con la città (domenica 1° settembre). Domenica 15 settembre la Festa ospiterà il congresso provinciale dei Giovani democratici a cui prenderà parte anche Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione nella Segreteria nazionale del Pd.