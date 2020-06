Mo’ Better Football, alla Tenda Estiva si parla di calcio femminile

Dopo il mito di George Best e la rivoluzione musicale e dei costumi made in England (protagonisti del primo incontro), alla Tenda estiva giovedì 2 luglio alle 21 arriva il secondo appuntamento gratuito di Mo’ Better Football, la rassegna sulla narrazione del calcio.

Titolo dell’incontro: “Non è uno sport per signorine?”; protagonisti: il telegiornalista sportivo Alessandro Iori e la Ct della nazionale azzurra di calcio femminile Bertolini che dialogheranno nello spazio estivo all’angolo tra i viali Molza e Monte Kosica.

L'incontro, gratuito e in sicurezza nel rispetto delle misure contro la diffusione del Covid 19 avrà come tema il sempre più crescente seguito che il calcio femminile sta riscontrando anche in Italia, sia in termini di praticanti che di pubblico. Un interesse che sembra essere stato compreso anche dai maggiori club della Serie A maschile che hanno iniziato a investire creando una loro sezione femminile, e che pare confermato anche dai riscontri sui media. Un movimento che ha avuto un impulso decisivo proprio un anno fa, quando la nazionale azzurra guidata da Milena Bertolini ha ottenuto un risultato probabilmente insperato al Mondiale in Francia, arrivando ai quarti di finale e facendo appassionare migliaia di tifosi.

Milena Bertolini è emiliana di Correggio ed è una delle sole tre allenatrici a possedere il patentino per allenare anche una squadra di Serie A maschile. Allena la nazionale italiana dal 2017 conducendola fino al brillante risultato al Mondiale 2019. Precedentemente ha allenato il Foroni Verona, la Reggiana e il Brescia. Da giocatrice ha invece vestito, nel ruolo di difensore centrale, diverse maglie tra cui quelle di Reggiana, Modena, Prato, Fiammamonza e Pisa. Sempre da giocatrice ha collezionato 150 presenze con la nazionale.

Alessandro Iori è reggiano di nascita ma modenese per crescita e professione. Giornalista di Trc, ha raccontato la Serie A, la Champions League e i Mondiali 2018 in Russia per i canali Mediaset. Da due anni è telecronista della piattaforma Dazn.

“Mo’ Better Football” è a cura di associazione Quadro e Comune di Modena. Il nuovo spazio estivo della Tenda è realizzato anche grazie anche al sostegno dell’ufficio Politiche della legalità e delle sicurezze del Comune nel progetto “Novi Sad azioni integrate per la sicurezza urbana”, cofinanziato dalla Regione.

info e modalità sul sito dedicato di Mo better football