Riparte il laboratorio di incontri per uomini separati insieme al dott. Franco Boldrini

Uomini e padri separati: da lunedì 14 ottobre gli incontri Self-Help guidati dal Dott. Franco Boldrini. Partecipazione gratuita. E da quest'anno si incontrano anche i nonni.

Da uomini per uomini, è dedicato a coloro che si sono separati o si stanno separando, che devono affrontare le difficoltà conseguenti ad un evento che porta spesso a dovere cambiare casa, ad avere difficoltà nell’incontrare i propri figli e, più in generale, a riorganizzare, anche sul fronte economico, oltre che affettivo, la propria vita. Si tratta del laboratorio di incontro e di discussione ‘Self Help’ per uomini separati, a partecipazione gratuita.

Il laboratorio, creato 8 anni fa dal Dott. Franco Boldrini, psicologo- psicoterapeuta, rappresenta una esperienza unica in città. Si basa sulla ‘semplice’ condivisione di esperienze di uomini separati che nel confronto reciproco possono trovare aiuto nella ricerca di soluzioni alle loro difficoltà.

Il gruppo, organizzato in collaborazione con CSI e l’Associazione per la Bigenitoralità e la tutela dei minori sottratti ‘Genitori Sottratti’, si svolge in cicli di incontri settimanali, al lunedì sera, alle ore 21, a partire dal 14 ottobre, presso la sede del Csi (Centro Sportivo Italiano), in via Caravaggio 71 a Modena.

E per quest'anno una novità. A partire dal 2 dicembre tre incontri saranno dedicati ai nonni, spesso coinvolti in maniera altrettanto pesante, nelle difficoltà legate alla separazione dei loro figli che spesso impediscono il proseguimento di un rapporto costante con i propri nipoti

"Il progetto ha 8 anni di vita e molteplici riconoscimenti da parte di tanti padri che si sono rivolti a noi e tutt’oggi sono grati per il lavoro svolto insieme" - ha affermato Roberto Castelli dell'Associazione Genitori Sottratti.

"Crediamo che questo progetto vada sostenuto perché è socialmente-utile, risponde a criteri di giustizia sociale, di rispetto delle persone e della loro dignità umana.

Il ciclo di incontri, per esigenze organizzative ed operative, richiede la prenotazione. Per info ed iscrizioni Cell. 3393142626 – 3472223158

Il corso ha il patrocinio del Comune di Modena, dell’Associazione -Genitori Sottratti-, è inoltre riconosciuto dal Coordinamento Interassociativo italo europeo “Colibrì” per la Bigentitorialità e la tutela dell’infanzia.