Il prof. Pasquino ospite di Anpi Modena per un incontro sulla Costituzione

"Il Comitato Provinciale ANPI di Modena promuove un incontto/lezione per le ore 20,30 di Martedì 15 gennaio 2019, presso la Sala Ulivi in Via C. Menotti, 137 a Modena, sul tema LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA OGGI E DOMANI tenuto dal Prof. Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza politica nell'Università di Bologna.

Nel corso dell'incontro verrà approfondito il tema della distanza fra il contenuto valoriale della Costituzione e la Costituzione materiale ovvero la sua effettiva applicazione ed il tema delle proposte di modifica che stanno avanzando e che sono all'attenzione del Parlamento."