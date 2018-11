Come scegliere le scuole superiori? Incontro per genitori e figli

Dal 7 gennaio al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. Per le scuole primarie (elementari) e secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) le iscrizioni potranno essere effettuate sono on line sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione (su cui dal 27 dicembre sarà possibile avviare la fase della registrazione).

Si tratta di una scelta particolarmente impegnativa e determinante per il futuro per gli studenti che stanno frequentando la terza classe delle scuole secondarie di primo grado che dovranno iscriversi alla scuola superiore. Ad accompagnarli nella decisione, oltre alle loro famiglie e ai docenti, ci sono l’intero sistema scolastico, attraverso gli open day (le giornate in cui gli istituti superiori aprono le porte agli studenti delle medie e alle loro famiglie per mostrare locali, programmi, offerta formativa e le iniziative di orientamento) con cui collabora anche l’amministrazione comunale attraverso diverse iniziative.

Dopo il salone dell’Orientamento che è stato visitato da centinaia di ragazzi insieme alle famiglie, sabato 24 novembre sarà la volta di un appuntamento rivolto ai genitori. Dalle 10.00 alle 12.30 al Centro educativo Memo del Comune di Modena, in viale J. Barozzi 172, si svolge l’incontro "Non solo informazione. Cosa serve a genitori e figli per affrontare la scelta della scuola". Interverranno Paride Braibanti, psicologo sociale dell' Università di Bergamo, dirigenti e docenti e studenti in rappresentanza delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Oggetto dell'incontro sarà condividere con le famiglie quali sono gli aspetti più importanti da considerare per accompagnare i propri figli verso la scelta della scuola.