Infusi e tisane conoscete la differenza? Un incontro a Novi

Infusi e tisane conoscete la differenza? In collaborazione con Alice Berni Naturopata. Giovedì 5 Dicembre 2019 alle ore 20:45 presso il centro sportivo “I Campetti” in via R.Sanzio n.47 a Novi di Modena.

Sorseggiare tisane e infusi, oltre che piacevole, è anche benefico per corpo e mente. Tisane rilassanti, contro l’insonnia, dimagranti, drenanti, depurative o digestive.

DURANTE LA SERATA DEGUSTAZIONE E PROVA PRODOTTI

Quota d’iscrizione 12 euro: comprende dimostrazioni, prove pratiche, fotocopie informative

Numero minimo partecipanti: n°10, per info e prenotazioni Antonella 328 6854440



Prenotazione entro: martedì 3 Dicembre 2019