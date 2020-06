Inquinamento e Covid-19, a Lo Spazio Nuovo si discute della correlazione tra i due fenomeni

“Inquinamento, ambiente e covid – 19” è il titolo dell’appuntamento in programma mercoledì 1 luglio dalle 18:30 alle 21 nell’ambito delle attività estive de “Lo spazio nuovo”, in via 4 novembre a Modena, che si svolgono anche con patrocino e contributo comunale nell’ambito del Bando per i progetti estivi in parchi e quartieri.

L’iniziativa di mercoledì vede tra i protagonisti Elly Schlein, vicepresidente e assessora al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna e Alessandra Filippi, assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile del Comune di Modena. Organizzano Legambiente, Fridays for future e Arci Modena, Vibra Club, Idee in Circolo, Tragitti e Lo Spazio Nuovo.

Per accedere, solo se muniti di mascherina, si chiede di arrivare in anticipo per garantire un ingresso ordinato fino al raggiungimento dei posti disponibili (che saranno distanziati),

Con le due assessore interverranno: anche Michele Stortini, tecnico Arpae – Simc, Paolo Bonasoni, responsabile dell'Osservatorio climatico Cnr a Monte Cimone, Davide Ferraresi, di Legambiente Modena, Rossella Caci, Friday for Future Modena. Introduce Giorgio Prampolini, della Rete economia solidale di Modena e provincia, modera Paola Ducci, collaboratrice della Gazzetta di Modena.

Tra i temi “sul tavolo”, la correlazione tra inquinamento e diffusione del nuovo coronavirus, le condizioni che facilitano la zoonosi cioè il passaggio di agenti patogeni da animali all'uomo, l’abbassamento durante il lockdown dei valori inquinanti, in particolare quello delle micro- e nano-polveri, gli stanziamenti per piani d’azione per una mobilità, l’utilizzo della plastica monouso dettata dalle normative di prevenzione e la conseguente difficoltà di smaltimento. Dubbi, incertezze e talvolta contraddizioni, spiegano gli organizzatori, tra i quali noi cittadini attivi e consapevoli ci troviamo a vivere e ai quali vorremmo dare risposte.

La serata allo Spazio nuovo prosegue con “Pizzica, tamburello, taralli & negramaro” e si potrà cenare con Risatini - Salento Street Food.

L’appuntamento si svolge nell'ambito del progetto Zona Libera, promosso - in collaborazione con Tragitti, Quartiere 1 e Comune di Modena - da Vibra Club, Idee in Circolo, Lo Spazio Nuovo, - Club Alpino Italiano Modena e Arci Modena, negli ampi spazi esterni che circondano la sede dell’associazione in via 4 novembre.

Informazioni online (www.arcimodena.org) o sulla pagina Facebook “Lo Spazio Nuovo”.