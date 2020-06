International Yoga Day, appuntamento in Piazza Roma

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, il Centro studi yoga Narayana, per il quinto anno consecutivo, offrirà lezioni gratuite di yoga in Piazza Roma.

L'evento, patrocinato dal Comune di Modena, si svolgerà in due turni: uno la mattina, dalle 7 alle 8; e uno nel tardo pomeriggio, dalle 19.30 alle 21. L'ingresso sarà possibile soltanto su prenotazione, e sarà necessario essere muniti di tappetino personale e mascherina, che potrà essere tolta solamente durante la pratica. Data la necessaria limitatezza dei posti disponibili, chi non riuscirà ad essere fisicamente presente potrà seguire la lezione delle 19.30 in diretta streaming sul canale YouTube o sulla pagina Facebook del Centro studi yoga Narayana.

Ad ogni partecipante verrà fornita una t-shirt celebrativa dell'evento. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.