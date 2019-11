Lilli Gruber dice "Basta!" alla violenza contro le donne, sarà ospite all'Auditorium Marco Biagi

Un incontro con la giornalista Lilli Gruber che, sabato 23 novembre, alle 17.30, presenta il suo ultimo libro “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”, e la conversazione a tre voci “Senza temere baci diseguali” con Michela Murgia, Annalisa De Simone e Lorenzo Pavolini, domenica 24 novembre, alle 18. Sono questi i due appuntamenti in programma nel fine settimana all’Auditorium Fondazione Biagi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è libero fino a esaurimento posti (per informazioni visitare il sito web oppure mandare una mail all'indirizzo pariopportunita@comune.modena.it; tel: 059 203 2428).

Le due iniziative fanno parte del calendario di eventi per approfondire una riflessione sul tema della violenza contro le donne promosso dal Comune di Modena e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione, in collaborazione con Fondazione di Modena ed Ert Fondazione.

Sabato 23 novembre, alle 17.30, Lilli Gruber, giornalista, inviata di guerra e prima donna a presentare un telegiornale in prima serata, sarà intervistata da Roberta Giani, direttrice della Gazzetta di Modena e, a sua volta, prima donna a ricoprire il ruolo nei quotidiani del gruppo editoriale Gnn-Gedi News Network. Al centro dell’intervista, “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone” (edizioni Solferino), l’ultimo libro di Gruber: un testo battagliero, ironico e documentato che invita le donne a conquistarsi il loro spazio di potere ma coinvolge anche gli uomini perché le regole, soprattutto quelle non scritte, si possono cambiare solo insieme.