Irlanda in Festa: cibo, birra e musica in piazza a Formigine

Dopo una partecipatissima prima edizione, torna a Formigine “Irlanda in Festa”, il festival dedicato alla cultura irlandese, con una speciale edizione autunnale volta a celebrare il gemellaggio del Comune di Formigine con Kilkenny, nota città dell’Irlanda Centrale. Per il prossimo weekend del Settembre Formiginese, il centro di Formigine si colorerà di verde venerdì 27 a partire dalle 18:00 e per tutto il giorno sabato 28 e domenica 29 settembre, con mercatini a tema, cucina irlandese e musica dal vivo.

Il festival coinciderà con la visita di una delegazione di Kilkenny, composta dal Sindaco di Kilkenny Martin Brett, Brian Tyrrell, direttore del settore Turismo e Marketing, e Malcolm Noonan, ex Sindaco e Consigliere Comunale. La visita sarà un’occasione per far conoscere il patrimonio artistico ed enogastronomico di Formigine, ma anche per discutere del futuro del gemellaggio fra le due città e dei progetti in cantiere per i prossimi anni. La delegazione sarà accompagnata dai “Moloney’s Men”, gruppo musicale di Kilkenny che venerdì e sabato si esibirà alle ore 20:00 sul palco di Via San Francesco, per la seconda volta dopo il successo della scorsa edizione.

Sul palco di Piazza Calcagnini saliranno invece venerdì alle 21:30 i Mad Boggers e sabato alla stessa ora i Rilmhor, per due serate all’insegna dell’Irish folk. Sabato e domenica alle 16:00, sempre in via San Francesco, i festeggiamenti continueranno con danze tipiche irlandesi. Per tutto il weekend il Connemara Restaurant e Irish Pub servirà piatti tipici come spezzatino di manzo, fish and chips, hamburger di Angus e stinco di maiale accompagnati da classiche birre irlandesi, sidro e whiskey.