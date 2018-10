IWA Modena Charity Gala 2018. Donne protagoniste in una serata al castello di Formigine

Non è mai facile ricominciare da zero in una città nuova. Lo sanno molto bene le novanta donne di diciotto nazionalità diverse che partecipano all’IWA Modena, un'associazione senza scopo di lucro fondata nel 2014 da quindici volontarie, con l’obiettivo di aiutare chi, come loro, è appena “sbarcata” nella nostra città e renderne più facile l’integrazione sia in ambito personale che professionale.

“La maggior parte delle nostre associate sono straniere giunte a Modena con la prospettiva di stabilirsi in modo permanente oppure expats che rimarranno solo per un breve periodo . C’è però anche un gruppo di italiane che, di ritorno da un’esperienza di vita all’estero, vorrebbe rimanere in contatto con un ambiente internazionale e cosmopolita - racconta Kerstin Leiters, presidente dell’associazione - in tale contesto organizziamo numerose iniziative, corsi, aperitivi e cene, attività culturali, ma sempre con l'obiettivo primario di creare una sempre maggiore coesione tra le associate e facilitare il loro inserimento nella vita modenese”.

Il prossimo sabato 13 ottobre, IWA Modena organizza una cena di beneficenza che si svolgerà ai piedi del castello medioevale di Formigine, presso il ristorante Il Calcagnino - Piazza Calcagnini, 1. Lo scenario ideale per coniugare l’aspetto umanitario a quello dell’intrattenimento, con musica dal vivo e, a seguire, un’asta benefica il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto di Sostegno della Maternità promosso da La Casa delle Donne contro la Violenza. Come molti già sapranno, si tratta di un’associazione no profit nata negli anni settanta a Modena che lavora incessantemente per aiutare le donne vittime di violenze domestiche ad intraprendere un cammino di uscita dal maltrattamento.

“Quando la violenza si consuma davanti ai bambini” spiega Paola Santoro, Presidente dell’associazione, “questi sono spaventati e subiscono un impatto emozionale che spesso rende ancor più difficile per una madre occuparsi della loro educazione, anche se lei rappresenta l'unica persona cui fare affidamento”. Il progetto di supporto alla maternità fornisce a queste mamme un aiuto professionale, sia a livello individuale che in gruppo, per sostenere il loro ruolo genitoriale anche in tali difficili contesti. La cena è aperta a tutti coloro che vogliono dare una mano a questo progetto e hanno la curiosità di conoscere le associate e le iniziative di IWA Modena.