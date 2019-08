Johnny O'Neal Trio is back, immancabile appuntamento jazz all'Abate Road

Mercoledì 21 agosto, si esibirà alle ore 21.30 il Johnny O'Neal Trio allo Smallet Jazz Club dell' Abate Road 66, che vedrà Johnny O'Neal al pianoforte e voce, Mark Lewandowski al contrabbasso e Itay Morchi alla batteria.

L'attesissimo evento vede ovviamente come protagonista il jazzista Johnny O'Neal, che ebbe un momento di notorietà nei primi anni ottanta, quando operava a New York collaborando con Clark Terry, i Jazz Messengers di Art Blakey, Ray Brown, Milt Jackson e suonando regolarmente al Blue Note.

Lasciata la metropoli nel 1986, ha trascorso i decenni seguenti ad Atlanta, St.Louis e Detroit in condizioni sempre più precarie, aggravate dall'aver contratto l'HIV nel 1998. Quando la sua esistenza sembrava ormai senza speranza, un gruppo di benefattori l'ha aiutato a ristabilirsi. Tornato a suonare a New York il pianista ha scoperto che il pubblico apprezzava anche il suo stile vocale e ha iniziato così a cantare accompagnandosi, diventando in poco tempo uno degli artisti più apprezzati e rispettati nella scena Jazz NewYorkese.

La tecnica di Johnny O'Neal è pregevole e il suo stile si pone in equilibrio tra il linguaggio bop e la tradizione dei pianisti d'anteguerra. Si muove con eleganza evidenziando l'abilità di un consumato entertainer, ma anche raffinato gusto armonico, fluidità melodica e tensione ritmica dove dà spazio alla vocalità polverosa, dalla bella tensione bluesy. Nel 2016 esce il suo ultimo album “Johnny O’Neal Is Back!” registrato in Italia prodotto da Rat pack Music e Abeat Records.

Il costo dei biglietti è di 15€ per l'intero e 12€ per il ridotto riservato ai soci Amici Del Jazz. Per informazioni e prenotazioni contattare Giulio Vannini all'indirizzo amicideljazzdimodena@gmail.com o al numero tel: 345 7902481.