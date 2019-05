L'Altro Suono Festival prosegue con Elements Trio, jazz e musica indiana alla chiesa di San Barnaba

Prosegue venerdì 17 maggio 2019 alle 20.30 l’Altro Suono festival con un concerto di Elements Trio alla Chiesa di San Barnaba (in via Carteria 108 a Modena) presentato dal Teatro Comunale di Modena in collaborazione con AngelicA.

Il Trio, unico e avventuroso nel suo progetto musicale, è formato dal sassofonista americano George Brooks, della violinista indiana Kala Ramnath e dell’arpista olandese Gwyneth Wentink e combina generi e pratiche musicali diverse, fra minimalismo, jazz e musica tradizionale indiana.

Nel 2011 hanno pubblicato il loro primo CD, Elements, a Oakland (California), apprezzato per una combinazione unica di strumenti, culture e prospettive musicali diverse. Nel 2017 è uscito invece The Alchemy, ispirato agli scritti di Hazrat Inayat Khan, mistico Sufi e musicista. Il concerto di Modena, prima apparizione europea del Trio, presenterà composizioni tratte dai due album oltre a interpretazioni originali di raga tradizionali del nord dell’India.