"La ballata dell'ebreo errante", recital teatrale sulla Shoah

Musiche yiddish, canti sefarditi ed effetti musicali, tutti rigorosamente dal vivo, costituiscono la suggestiva colonna sonora di un’intensa lettura d’attrice sul tema dell’amore, dell’amicizia e del calvario vissuti dagli ebrei ai tempi dell’olocausto in un’Europa tormentata. Questo è il recital teatrale "La ballata dell'ebreo errante", in scena sabato 27 gennaio alle ore 10 nei locali della Biblioteca Comunale di Villa Boschetti, in corso Libertà 49. L'evento, in ricordo della Shoah e delle persecuzioni verso le minoranze durante la Seconda Guerra Mondiale, si inserisce tra gli appuntamenti nell'ambito della rassegna "Piccole orecchie tra musica e parole", letture animate, storie e fiabe rivolte ai bambini di tutte le età. Elena Musti, voce narrante, e Fabio Tricomi, musicista, metteranno in scena un vero e proprio Recital Teatrale, una Performance toccante in cui diversi linguaggi artistici si fondono in un’unica voce antica e moderna al contempo capace di emozionare nel profondo. La partecipazione è gratuita e consigliata ai bambini dai 10 anni e agli adulti.