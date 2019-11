Il racconto “La bilancia dei Balek” tra pedagogia e sapori carpigiani

Uno storyteller e un racconto di Heinrich Böll sull’asse Campogalliano-Carpi-Modena. Un simbolo, la bilancia, emblema di giustizia ma anche di sopruso e sopraffazione. Sono questi gli elementi dell’evento itinerante “La bilancia dei Balek”, iniziativa che rientra tra gli appuntamenti del trentennale di vita del Museo della Bilancia di Campogalliano. Due giornate in compagnia del testo dello scrittore tedesco raccontato dalle parole del cantastorie romano Simone Saccucci. Una narrazione imprevedibile, tra oralità e canto, mai identica a se stessa nei diversi appuntamenti.

Una “favola” moderna, quella di Böll, che ribalta l’iconica immagine della bilancia da strumento di equità a progetto maligno di sfruttamenti e inganni. Come quelli perpetrati dalla famiglia dei nobili Balek, detentrice della sola e sospetta bilancia in uso in un umile villaggio. Una storia che Saccucci racconterà in un vero tour de force di letteratura orale questo weekend durante eventi dedicati ai giovani e ai più grandi.

Le mattine di venerdì e sabato saranno esclusivamente dedicate agli studenti di Campogalliano e Carpi. Le sere invece iniziative aperte al pubblico. Inizio a Carpi, venerdì 8 ore 21 presso la Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio: l’evento sarà accompagnato, a partire dalle 20.30, da una degustazione di prodotti storici del territorio (tra cui la Soppressata di Carpi e la Mostarda Fina), illustrata e offerta da Macelleria Papotti e Ristorante L’incontro di Carpi. Sabato 9 invece doppio appuntamento alle ore 17 presso la Biblioteca Crocetta di Modena e alle ore 21 al Museo della Bilancia di Campogalliano (prenotazione consigliata 059 899422).

L’evento include anche un incontro formativo riservato ai docenti dell’Istituto comprensivo di Campogalliano condotto dallo stesso Saccucci che da un ventennio integra all’attività di narratore quella di pedagogista. Un incontro “laboratoriale” sulla costruzione e de-costruzione di una storia intesa come progetto e strumento educativo.