"La cattedrale immaginata", a Modena Est nove street artists

Un capannone industriale si trasforma in una chiesa contemporanea grazie ai murales di 9 street artists italiani. “La Cattedrale Immaginata” è un inedito progetto promosso dall’Associazione Culturale Rosso Tiepido, a cui ha collaborato anche MAGMA gallery di Bologna, che coinvolge alcuni fra i più importanti nomi dell’arte urbana italiana e fra i più interessanti nel panorama internazionale. Avviato a gennaio 2018, gli spazi dell’Hangar Rosso Tiepido hanno ospitato in questi mesi gli interventi di Sten&Lex, Tellas, Ciredz, Giorgio Bartocci, Moneyless, MP5, a cui si aggiungeranno anche i murales di Awer, Aris e Gola Hundun in primavera. A lavori ultimati verrà annunciata la data d’inaugurazione, evento in cui sarà presentato al pubblico il catalogo del progetto.

“La Cattedrale Immaginata” intende proporre una preziosa istantanea dell’Astrattismo Urbano contemporaneo, focalizzando l’attenzione su una corrente sempre più apprezzata a livello mondiale. Grazie ai grandi nomi coinvolti, questa “Cattedrale” contemporanea vuole essere una sorta di punto fermo, una possibilità di osservare come l’arte non figurativa si sia evoluta raccogliendo e sperimentando declinazioni differenti.

La cattedrale immaginata

Sten&Lex, Tellas, Ciredz, Giorgio Bartocci, Moneyless, MP5, Awer, Aris, Gola Hundun Martina Merlini

inaugurazione 06 ottobre 2018

ore 18.00

Associazione Culturale Rosso Tiepido

Via Emilia Est 1420/2

(Fossalta) Modena

Tel. +39 340 6408427

Email info@te-com.it

