Teatro Strochi: debutta "La classe operaia va in paradiso"

Da mercoledì 31 gennaio a domencia 4 febbraio al Teatro Storchi debutta "LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO" di cui Claudio Longhi firma la regia.

Alla sua uscita nelle sale cinematografiche nel 1971, La classe operaia va in paradiso di Elio Petri riuscì nella difficile impresa di mettere d'accordo gli opposti. Industriali, sindacalisti, studenti, nonché alcuni dei critici cinematografici più impegnati dell'epoca, si ritrovarono parte di uno strano fronte comune contro il film. E la pellicola non ha così avuto una grande fortuna in Italia, nonostante la Palma d'Oro a Cannes e la galleria di stelle presenti, fra cui Gian Maria Volonté, Mariangela Melato e Salvo Randone.

La vicenda dell'operaio Lulù Massa, stakanovista odiato dai colleghi, osannato e sfruttato dalla fabbrica BAN, che perso un dito scopre per un istante la coscienza di classe, si intreccia qui con le vicende che hanno accompagnato la genesi e la ricezione contestatissima del film. Infatti, accanto ai grotteschi personaggi della pellicola, si alternano sulla scena lo sceneggiatore e il regista, qualche spettatore e alcune figure curiose e identificative della nostra letteratura a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

Lo spettacolo è costruito attorno alla sceneggiatura di Elio Petri e Ugo Pirro, ai materiali che ripercorrono la loro officina creativa, a come il film è arrivato al pubblico di ieri e di oggi, e a piccoli capolavori della letteratura italiana di quegli anni, ricomposti in una nuova tessitura drammaturgica dallo scrittore Paolo Di Paolo. Il tutto poi è intessuto dentro le seducenti e algide geometrie musicali di Vivaldi, riviste per l'occasione e “rotte” qua e là da canzoni dolci e amare dell'Italia alla fine del boom.

A quasi cinquant’anni dal suo debutto sui grandi schermi, ERT sceglie di tornare allo sguardo scandaloso ed “eterodosso”, ferocemente grottesco, del film di Petri per provare a riflettere sulla recente storia del nostro Paese, con le sue ritornanti accensioni utopiche e i suoi successivi bruschi risvegli.



Sulla coda del film, in una breve e significativa scena, l'operaio Lulù Massa girovaga per la sua casa catalogando a uno a uno gli oggetti lì presenti e recitando una personale, e straniante, litania domestica: a ogni cosa risponde un costo, a ogni costo delle ore lavoro. Mutatis mutandis, nella sua concisione quella scena, dalle tinte bluastre e dai toni buffi, parla molto alla (e della) nostra epoca dominata dal consumo ultraveloce - espresso e spersonalizzante grazie al potere della rete -, affetta da una sindrome bulimica permanente mentre, al contrario, è risucchiata in vuoto ideologico spinto. Bizzarro combinato di stili, con una sceneggiatura che qua e là strizza l’occhio alla commedia all'italiana ma si lascia altresì tentare, nel suo impasto cromatico dall’estremismo espressionista, il film di Petri, scandito dalla musica dura e pervasiva di Ennio Morricone, ha il merito di aver provato ad abbozzare una narrazione dell'Italia attraverso il lavoro, oltre i furori utopici di quegli anni febbrili che seguirono il Sessantotto.

Riattraversarne la vicenda con lo sguardo disilluso del nostro presente, a quasi dieci anni dall'ultima crisi economica mondiale, significa riflettere su quanto quell'affresco grottesco immaginato da Petri nel 1971 sia più o meno distante. Un tempo, il nostro, post-moderno e post-ideologico, che fatica a riconoscere in modo netto i tratti di una qualsivoglia “classe operaia”, dispersa e nascosta dietro gli innumerevoli volti del lavoro “flessibile”. Se dunque l'inferno umido e grasso della fabbrica cottimista dell'operaio Lulù Massa appare ben lontano dagli asettici e sterilizzati spazi industriali o dai lindi uffici dei precari odierni, lo stesso non è del ritmo ossessionante e costrittivo di una quotidianità, allora e ancora oggi, alienata.

Claudio Longhi

Orari: da mercoledì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30



Conversando di teatro – incontro con la compagnia

Teatro Storchi, 3 febbraio ore 17.30, con ospite Alberto Morsiani, direttore Associazione Circuito Cinema. Modera Miriam Accardo (TRC Tele Radio Città).



Informazioni e prenotazioni:

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena:

martedì ore 10-14 e 16.30 – 19; dal mercoledì al venerdì ore 10-14; sabato ore 10-13 e 16.30-19

In concomitanza degli spettacoli, la biglietteria sarà aperta a partire da un’ora e mezza prima della rappresentazione.

Biglietteria telefonica: tel. 059.2136021 dal lunedì al venerdì ore 9-13

biglietteria@emiliaromagnateatro.com

LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO

liberamente tratto dal film di Elio Petri

(sceneggiatura Elio Petri e Ugo Pirro)

di Paolo Di Paolo

regia Claudio Longhi

scene Guia Buzzi

costumi Gianluca Sbicca

luci Vincenzo Bonaffini

video Riccardo Frati

musiche e arrangiamenti Filippo Zattini

regista assistente Giacomo Pedini; assistente alla regia volontario Daniel Vincenzo Papa De Dios

con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell'Utri, Simone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, Franca Penone, Simone Tangolo, Filippo Zattini



direttore tecnico Robert John Resteghini; direttore di scena Gioacchino Gramolini; macchinisti Marco Fieni, Riccardo Betti; capo elettricista Tommaso Checcucci; fonico e tecnico video Alberto Tranchida; sarta Eleonora Terzi amministratrice di compagnia Yumi Suzuki

scene costruite nel laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione

capo costruttore Gioacchino Gramolini; costruttori Marco Fieni (costruzioni in ferro), Sergio Puzzo, Riccardo Betti scenografo decoratore Lucia Bramati; costumi confezionati da Bàste sartoria

grafica AMS Lab

foto di scena Giuseppe Distefano



si ringraziano per i materiali di studio e iconografici

Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna

si ringrazia Aglaia Pappas per la presenza in audio

si ringrazia Paola Pegoraro Petri

si ringrazia il Gruppo Editoriale Minerva RaroVideo



Produzione EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE



