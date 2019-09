"La Fisica Sognante" ai Giardini Ducali, dove la scienza incontra la giocoleria

La scienza dà spettacolo col professor Federico Benuzzi, fisico e acrobata, venerdì 6 settembre alle 21.15 ai Giardini Ducali di corso Canalgrande a Modena. La rassegna “Giardini d’Estate”, a cura di Studio’s, infatti, ospita a ingresso libero lo show “La Fisica Sognante”, spettacolo di giocoleria per stupirsi, interrogarsi, capire e divertirsi, proposto in collaborazione col Comune di Modena, a conclusione degli “allenamenti” per le Olimpiadi della Fisica sull’Appennino modenese che hanno coinvolto 30 ragazzi e ragazze delle superiori di due regioni (Emilia Romagna e Marche). L’iniziativa è nel programma dei Giardini, per l’Estate modenese del Comune, con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena e Hera.

Lo spettacolo “Fisica sognante” (che in caso di pioggia si svolgerà nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche UniMoRe, edificio “Matematica” di via Campi 213/b), alterna virtuosismi tecnici a spiegazioni scientifiche, monologhi di teatro comico a leggi fisiche. Si rivolge a grandi e piccoli: mentre questi saranno affascinati dalle abilità del giocoliere, gli adulti potranno scoprire quanta fisica si nasconde dietro agli esercizi di giocoleria.

Ideato per la prima volta in occasione dell’Anno Mondiale della Fisica (2005) come contributo dell’associazione per l’insegnamento della fisica (Aif) agli eventi organizzati a Bologna, da allora è stato rappresentato in piazze, scuole, teatri, e festival della scienza (Genova, Bergamo, Cagliari, tra gli altri) riscuotendo sempre un grande successo. Federico Benuzzi, autore, regista e attore dello spettacolo, è laureato in fisica, specializzato per l’insegnamento nelle scuole secondarie di II grado ed insegnante da 17 anni nonché socio Aif. È inoltre diplomato alla scuola di teatro Colli di Bologna e giocoliere professionista da 18 anni, attività per la quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti europei ed extra europei.

Lo spettacolo di venerdì 6 settembre ai Giardini chiude in maniera divertente e intelligente insieme l’esperienza della scuola residenziale interregionale di preparazione alle Olimpiadi della Fisica, OliFis ER-Marche, che ha visto protagonista e sponsor il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (Fim) di UniMoRe, e si è svolta sull’Appenino modenese al Centro Tabor di Gaiato, nel comune di Pavullo nel Frignano (in provincia di Modena).

I partecipanti selezionati tra le scuole superiori di Emilia Romagna e Marche sono una trentina, e tra essi ci sono sei studenti delle province di Modena e Reggio, che hanno affrontato una ‘full immersion’ di lezioni svolte da docenti dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, seminari, ma anche spettacoli pubblici.

Il programma del prolungamento dei Giardini d’Estate fino al 15 settembre è online sul sito del Comune.