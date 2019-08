Trekking e musica, torna il concerto di pianoforte sulle rive del Lago Santo

Continuano gli appuntamenti dell'estate 2019 in Appennino. Sabato 7 settembre è la volta de ‘La leggenda del pianista sul lago’, svolta già il 20 luglio con grande successo. L’iniziativa prevede un’escursione a piedi nell’anfiteatro naturale del lago Santo modenese, che termina al tramonto con il concerto di un pianista sulle rive del lago. L’itinerario, adatto a tutti, anche ai bambini, accompagnato da una guida ambientale escursionistica, si conclude con il concerto di pianoforte suonato dal maestro Daniele Leoni (ritrovo ore 16.00 presso il rifugio Vittoria al lago Santo, info e iscrizioni 3382401848).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.