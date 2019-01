"La Locandiera" con Amanda Sandrelli all'Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola

Con il classico di Carlo Goldoni La Locandiera riadattato da Francesco Niccolini e diretto da Paolo Valerio assieme allo stesso Niccolini con Amanda Sandrelli nel ruolo di Mirandolina, continua giovedì prossimo 10 gennaio alle ore 21.00 la Stagione 2018/2019 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna. Costo del biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro.

Lo spettacolo vede sul palco - oltre alla Sandrelli - Alex Cendron, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci; adattamento e drammaturgia di Francesco Niccolini; scene di Antonio Panzuto realizzate dal laboratorio del Teatro Sociale di Rovigo, costumi di Giuliana Colzi, luci di Marco Messeri, musiche di Antonio Di Pofi.Una produzione Arca Azzurra Produzioni, Teatro Stabile di Verona.

Note di Francesco Niccolini e Paolo Valerio sullo spettacolo: “Crediamo che sia il nome a trarre in inganno: Mirandolina suona troppo dolce, troppo seducente e brioso per poter nascondere qualcosa di diverso. Ma – si sa – i nomi talvolta ingannano. Eppure Carlo Goldoni mette in guardia ancora prima che il testo abbia inizio, lo fa nell'avvertimento destinato al lettore: «Fra tutte le Commedie da me sinora composte, starei per dire esser questa la più morale, la più utile, la più istruttiva. Sembrerà ciò essere un paradosso a chi vorrà fermarsi a considerare il carattere della Locandiera, e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa.»