ArtMarathon: ad AGO due laboratori all’insegna del colore

Questo fine settimana gli spazi di AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo Porta Sant’Agostino 228, Modena) ospiteranno due laboratori sul colore a cura di Pleiadi Emilia. La partecipazione è gratuita, su prenotazione (solo online, sul sito www.fondazione-crmo.it/edutainment).

Il primo appuntamento, sabato 2 marzo, è dedicato all’osservazione della luce: grazie a uno dei sensi più sviluppati nell’uomo, la vista, possiamo ammirarla ogni giorno e scoprire la vastità di colori esistenti. Ma come è fatta davvero la luce? Attraverso semplici esperimenti i ragazzi apprenderanno come viaggia la luce, come si comporta e come da un colore possano nascere altri colori. L’attività è proposta in due turni: il primo, dalle 16 alle 17, riservato ai bambini dai 4 ai 6 anni, ed il secondo, dalle 17.30 alle 18.30, a quelli dai 7 ai 10 anni.

Domenica 3 marzo, invece, è prevista una seconda sessione di laboratori su come si ottengono i colori: attraverso esperimenti, manipolazioni e reazioni chimiche i partecipanti impareranno a produrre sfumature diverse e ad utilizzarle con varie tecniche per realizzare composizioni fantastiche. Anche questo laboratorio è previsto in due turni: dalle 16 alle 17 per i bambini dai 4 ai 6 anni e dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini dai 7 ai 10 anni.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente sul sito www.fondazione-crmo.it/edutainment