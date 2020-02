Festa della Donna, a Modena un laboratorio aperto di pilates

Domenica 8 marzo, dalle 15.00 alle 16.30, presso Taoyin Modena in Viale Gramsci 357 si terrà l'iniziativa "Pilates is my happy 8 march", un laboratorio aperto - a offerta libera- di Pilates, per festeggiare insieme la Giornata Internazionale della Donna.

"Un corpo libero da tensione nervosa e da stanchezza è il rifugio ideale che la natura offre come alloggio a una mente ben equilibrata, pienamente in grado di risolvere con successo tutti i complessi problemi della vita moderna” (J. Pilates)



Si praticherà pilates in movimento, lavorando sulla mobilità della colonna vertebrale e sulla stabilizzazione del “centro”, per migliorare l’equilibrio, la forza e l’armonia.



