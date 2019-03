Ad AGO Modena padri e figli costruiscono un bolide da testare in pista

Ad AGO Modena Fabbriche Culturali si festeggia la Festa del Papà con due giorni di anticipo: la proposta di laboratori e attività gratuite per bambini in programma domenica prossima, infatti, sarà all’insegna del lavoro di gruppo e della collaborazione ‘creativa’ tra padri e figli.

Domenica 17 marzo, dalle 15 alle 19, gli spazi dell’ex ospedale Sant’Agostino (in Largo Porta Sant’Agostino 228, Modena) ospiteranno un’attività di tinkering a cura di Pleiadi Emilia, intitolata ‘In garage con papà’: con forbici, pinze, materiale di recupero, colori e stencil, i partecipanti potranno costruire e decorare un bolide da testare in pista. Il tinkering è una forma di apprendimento informale nata all’Exploratorium di San Francisco, in cui si impara facendo: è un metodo che incoraggia a sperimentare, stimola l’attitudine alla risoluzione dei problemi e insegna a lavorare in gruppo, a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo. Il laboratorio è gratuito, ad accesso libero e non richiede la prenotazione.