Lambruscolonga 2018. Edizione autunnale tra Lambrusco, gastronomia e cioccolato

Sabato 3 novembre alle 19, il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare, o rivivere, l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero. La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico, al fine di valorizzarne sapori ed eccellenze, coinvolgendo oltre 20 locali di riferimento per la cittadinanza. I partecipanti potranno scegliere tra 3 diversi percorsi, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta, roller o skateboard, e ad ogni tappa potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale, selezionato tra le migliori proposte delle cantine aderenti.

Le novità della XI edizione

In questa edizione la Lambruscolonga cercherà di battere tutti i record precedenti, cercando di aumentare ancora di più il flusso dei turisti venuti apposta per l’occasione che anche nell’ultima edizione era consistente: il 3 novembre gli organizzatori schiereranno in diverse zone del centro storico musica, arte, spettacolo, sfilate e dirette radio, e metteranno a disposizione addirittura oltre 10.000 calici di buon Lambrusco scelti esclusivamente dalle migliori cantine delle province di Modena, Reggio e Mantova. Grandi novità di questa edizione la collaborazione con SCIOCOLA’, che permettera’ a tutti i partecipanti della Lambruscolonga di avere un assaggio di ottima cioccolata tra i 27 stand aderenti lungo la via Emilia/Corso Duomo, la collaborazione per il terzo anno con SKIPASS che permettera’ a tutti gli atleti di partecipare alla Lambruscolonga ad un prezzo ridotto, la sfilata di moda etica ETHIC C’EST CHIC sotto i portici di via Farini, l’esposizione fotografica di RITRATTI FINE ART tra piazza Roma e largo san Giorgio, la

SELF TAVERNA da una idea originale della Taverna dei Servi, il DJ SET RONCO in Canal Chiaro, la musica COUNTRY di Spaghetti Jensen in piazza San Francesco. In più a grande richiesta tornano gli ONIRICA con un concerto in Largo san Giorgio, e nuovamente gli STREET FOOD in Piazza San Francesco, e infine dalle 23 alle 2 di notte tutti i partecipanti avranno uno shot di Lambrusco gratis al BAMBOO Music&Drink per finire la serata al parco Novi Sad con musica e allestimento a tema. Ospite d’eccezione di questa edizione ALBERTO BERTOLI, noto cantautore figlio di Pierangelo Bertoli, che tagliera’ il nastro assieme ad organizzatori e autorita’ cittadine in piazza San Francesco alle 19:30.

Tre percorsi enogatronomici

Scopriamo i nuovissimi percorsi e i locali partecipanti:

Il primo si chiama Percorso Bianco Street Food, dal costo di 21 euro coinvolgerà i seguenti locali: Calle9, Punto&Pasta, La Chersenta di Via Albinelli, La Piadeina, La Smorfia2, Viva Nachos, Gelateria Paradice, Bar Stadio, e un assaggio di cioccolata negli stand di Sciocola’.

Il secondo è il Percorso Traditional (rosso) da 19 euro con Maxela, Trattoria Pomposa Al Re Gras, Via Taglio 12, Sosta Emiliana, Bottega Oltremare, Tigellino Ducale, Pasticceria Remodini, Massimo&Rossella, e un assaggio di cioccolata negli stand di Sciocola'.

Il terzo percorso è il Percorso Oro Nero, un itinerario che comprende degustazioni di aceto e nocino e stuzzichini prelibati, con il Consorzio Aceto Balsamico, Ristorante L'Incontro, Benny's Bar, Taverna dei Servi, L'Or-Ma Crescenterie, Atheneaum, Gelateria Remondini, Ordine del Nocino, e un assaggio di cioccolata negli stand di Sciocola'. Il costo e' di 23 euro.

Dove acquistare ticket

I ticket sono già acquistabili in prevendita da oggi presso:

● Lambruscheria - Calle di Luca 16

● Alessio2 food&wine - via Giardini 240

● ONLINE su www.modenamoremio.it, su www.eventbrite.it e su www.spiiky.com

I ticket rimasti invenduti saranno acquistabili direttamente il giorno della manifestazione maggiorati di 2 € in dal costo di prevendita. I biglietti acquistati online potranno essere ritirati la sera stessa della manifestazione presso l’Info-Point in Calle di Luca dalle 16 alle 20.

I partners

La Lambruscheria, il locale wine shop e street food ideatore ed organizzatore dell’evento stesso, sarà il punto di partenza dove i partecipanti potranno ritirare il loro “starter kit”, comprensivo di bicchieri e porta bicchieri, il tutto con la collaborazione fondamentale dei MAIN SPONSOR della manifestazione BPER BANCA e ALCAR UNO, e la collaborazione di CONFESERCENTI MODENA. Partner della comunicazione dell’evento in questa edizione e’ l’agenzia di comunicazione WHITE GROUP. Altri importanti partner della Lambruscolonga sono l’Ordine del Nocino modenese, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale, Balnea Terme della Salvarola, Gavioli Antica Cantina, Acetaia Malagoli Daniele e la fiera del biologico Parva Naturalia.

Le cantine vinicole presenti a questa edizione presenteranno solo i loro migliori prodotti, a testimonianza dell’altissima qualità che constraddistingue la manifestazione: GAVIOLI ANTICA CANTINA, VITIVINICOLA FANGAREGGI, TENUTA VANDELLI, CANTINA BASSOLI, OPERA 02, GIACOBAZZI, AZIENDA AGRICOLA PEZZUOLI, CANTINA SETTECANI, PALTRINIERI, CANTINA FORMIGINE PEDEMONTANA, AZIENDA AGRICOLA MINELLI, CANTINA GARUTI, FERRARI 1986, CANTINE GIUBERTONI, CANTINE VIRGILI, FIORINI.

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione in tempo reale sulla pagina facebook della Lambruscheria e sull'evento "Lambruscolonga Modena". La consulenza di marketing&comunicazione dell’evento è affidata come sempre al giornalista e scrittore FRANCESCO FOLLONI, e per il secondo anno la diretta radiofonica della serata gestita dai ragazzi di RADIAMO che accoglieranno in piazza san Francesco i tanti partecipanti assieme alla storica Miss Lambruscolonga Sharon Zanasi e le LambroGirls che si snoderanno per il centro storico con i selfiestick per regalare tante bottiglie di Lambrusco. L’evento, patrocinato dal Comune di Modena, nasce da un’idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani, è organizzato dalla Lambruscheria, Calle di Luca 16, in collaborazione con Modenamoremio - società di promozione del centro storico, e SanFra - associazione commercianti e residenti centro storico.