La poesia si celebra anche nei bar e nelle osterie, l'iniziativa del Poesia Festival

"Sarebbe, probabilmente, piaciuta molto a Charles Bukowski questa scorribanda poetica nei bar e nelle osterie (ma anche nei ristoranti e nelle pasticcerie), questo modo di far risuonare i versi in luoghi così insoliti e inusuali per la poesia, ma così densi di una socialità feriale, quotidiana, comune". Così Roberto Alperoli, direttore del Poesia Festival dell'Unione Terre di Castelli, commenta l'iniziativa pensata per giovedì 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. La manifestazione - che quest'anno in settembre giungerà alla sua quindicesima edizione - propone un modo festoso e antiretorico, dirompente e trasgressivo di celebrare l'importante appuntamento: portare i versi dove non ce lo aspettiamo, fuori da teatri, scuole, sale civiche e biblioteche, piazze e piazzette. Propone di portare la poesia nei bar, nei ristoranti, nelle enoteche e nelle osteriedella provincia di Modena, con letture e brindisi in tutto il territorio del Festival a cura di poeti, scrittori, traduttori e docenti come, tra gli altri, Alberto Bertoni, professore di Letteratura italiana contemporanea nell'Università di Bologna.

Le letture inizieranno alle ore 18 e alle 18,30 ci sarà un brindisi collettivo alla poesia. Ecco allora che a Castelnuovo Rangone presso Pia la Pasticceria leggono Antonio Nesci, Antonella Kubler e Laura Solieri; a Castelvetro di Modena all'Eglise Cafe leggono versi Alberto Bertoni, Mariadonata Villa e Davide Bonacini; a Guiglia, al Bar Ristorante Belvedere, leggono Emilio Rentocchini e Lalo Cibelli; al Bar Sport di Marano sul Panaro leggono invece Marco Bini ed Enrico Trebbi, accompagnati al sax da Ivan Valentini; al Freccia Bar di Piumazzo leggono Roberto Alperoli, Alessia Natillo e Luciano Prandini; al Bar Lume di Savignano sul Panaro leggono Giorgio Casali, Stefano Serri e Guido Mattia Gallerani; a Spilamberto, al Bar Lo Zucchero Filato, leggono Fabrizio Tagliaferri, Nicola Manicardi e Giulia Giancola; a Spilamberto, all'Osteria del 32, leggono Kabir Yusuf Abukar, Gabriele Vezzani e Andrea Gibellini; a Vignola, presso il Bar della Biblioteca, leggono Francesco Genitoni e Sara Tarabusi, mentre a Zocca, nel Bar Enoteca Why Not, leggono Angelo Righetti e i Modena City Rimers.

"Un modo per incontrare, per andare a cercare un pubblico nuovo, di non addetti ai lavori, magari lontano dai versi ma non per questo disinteressato - prosegue il direttore del Poesia Festival Roberto Alperoli - Negli spazi dove vive una socialità elementare, magari rustica ma "naturale", permanente, fatta di abitudini e consuetudini. Con una chiamata alle "armi del verso" dei poeti modenesi, che leggeranno se stessi e poi lanceranno un brindisi collettivo alla poesia in tutto il territorio del Poesia Festival, da Zocca a Castelfranco Emilia.

E forse sarebbe piaciuto anche al Professor John Keating dell'Attimo Fuggente. Anche noi, come lui, ci ostiniamo a credere che "qualunque cosa si dica in giro, poesia e musica possono cambiare il mondo". Sicuramente possono ingentilirlo, come sempre fa la bellezza".

In serata poi, presso la Biblioteca di Vignola, in provincia di Modena, a partire dalle ore 21.00 avrà luogo "La polvere è per strisciare, per volare è il cielo. Voci da Spoon River": recital con voce di Maurizio Cardillo accompagnato al sintetizzatore da Paolo Falasca. A seguire Antonio Tavoni, voce e chitarra, Enrico Pasini, tromba e armonium proporranno "Non al denaro non all'amore né al cielo": rivisitazione in chiave alt-folk del disco che ha messo in contatto poesia e canzone. Il recital sarà accompagnato dal laboratorio di lettura poetica "Voci da Spoon River", condotto da Maurizio Cardillo, aperto a persone che vogliano cimentarsi con l'emozione di trovare un punto d'incontro tra la propria voce interiore e i versi dell'Antologia di Spoon River, uno dei libri più letti e più amati di ogni tempo. Non è necessaria alcuna precedente esperienza di lettura ad alta voce o teatrale. Il laboratorio è aperto a tutti, ed è gratuito. Si terrà in Biblioteca a Vignola mercoledì 20e giovedì 21 alle ore 17.30. Per iscrizioni, tel 059.771.093, mail: biblioteca@comune.vignola.mo.it

L'iniziativa è realizzata da Poesia Festival grazie al sostegno di Unione Terre di Castelli, Fondazione di Vignola e Regione Emilia Romagna.