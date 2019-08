Levicius Beer 2019, torna a Levizzano la Festa della Birra

Arriva, anche quest'anno la Levicius Beer di Levizzano Rangone, la Festa della Birra che come da tradizione animerà il paese dal 29 agosto al 1° settembre, con un calendario ricco di eventi.

Tutte famossissime le tribute band ospiti a Levizzano per l'edizione 2019 della festa. Ad aprire le danze, la sera del 29 agosto, saranno i gruppi "All This Time" (Sting & Police Tribute) e "Radio Negrita" (Negrita Tribute Band). Mentre la sera successiva protagonisti dell'area concerti saranno i "Snei Up " (Hard Rock Famale) e i "Be 4 Insane" (Cover Rock Band). La musica, miglior attrice non protagonista dell'evento, continuerà sabato 31 con i "Funky Chicken" (Zucchero International Tribute) e domenica 1 settembre con i "Tatanka Mani" (Lo spirito Libero dei Cantautori).

Come sempre non mancherà la cucina della "Trattoria Fontana" di Maranello (aperta tutte le sere a partire dalle ore 19.00), dove in uno splendido forno a legna, verranno cotte favolose pizze di vari gusti a scelta, cui si aggiungeranno i fritti e l'ormai famoso "Gnoc Dog". E ovviamente... e ci saranno fiumi, laghi, mari di birra.

Come da tradizione, nelle giornate di sabato e domenica, si svolgerà il Maxi Torneo del Calcio Balilla Umano: divertimento, risate e un pizzico di competitività. Nelle stesse giornate, spazio ai bambini con laboratori e caccia al tesoro.