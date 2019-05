Libriamo, la 62° Edizione della mostra mercato del libro torna a Vignola

Dalle ore 9.00 alle 20.00 di sabato 1 e domenica 2 giugno, nella Loggia del Castello in Piazza dei Contrari a Vignola si svolgerà la 62° Edizione della rassegna Libriamo - Mostra mercato del libro a cura dell'Associazione Editori Modenesi. Un'occasione unica per incontrare editori, autori, illustratori e scoprire nuove edizioni del territorio per adulti e bambini.

Gli editori di Modena e provincia saranno presenti per raccontare, mostrare e vendere tutte le pubblicazioni del loro catalogo a tutti coloro che passeggiando per le vie del centro avranno desiderio di curiosare tra le interessanti bancarelle della mostra mercato.

"Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo" -Gianni Rodari-.