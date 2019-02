Samantha Cristoforetti svela al Forum Monzani il suo "Diario di un'apprendista astronauta"

Nel "Diario di un'apprendista astronauta" (La Nave di Teseo) Samantha Cristoforetti racconta la sua passione e il lungo percorso che l'ha portata fino al viaggio di 199 giorni nello spazio con la missione ASI Futura, tra il novembre 2014 e il giugno 2015. Astrosamantha ne parla al pubblico sabato 23 febbraio alle 17 e ripercorre la sua storia fatta di tenacia e passione, iniziata da bambina guardando le stelle dalla sua casa di Malè in Trentino e proseguita con gli studi e la specializzazione in ingegneria meccanica con indirizzo aerospaziale all'Università di Monaco di Baviera e la carriera in Aeronautica militare. Cinquecento pagine fitte di annotazioni e ricordi che impegnano i lettori in un vero e proprio training spaziale. Solo dopo due terzi di libro si arriva finalmente al momento del lancio verso la casa orbitante nello spazio, la Stazione spaziale Internazionale. Il momento in cui Samantha non sa più dove metterla la sua felicità, "talmente grande - scrive - da diventare ingombrante".



Nata a Milano nel 1977 e cresciuta a Malé (TN), Samantha Cristoforetti ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria meccanica con indirizzo aerospaziale all’Università Tecnica di Monaco di Baviera, dopo un periodo di studio Erasmus a Tolosa e un anno di ricerca per la tesi a Mosca. Dal 2001 ha frequentato l'Accademia Aeronautica, conseguendo una laurea di primo livello in Scienze aeronautiche. Ha ottenuto il Brevetto di Pilota Militare negli Stati Uniti ed è poi stata assegnata al 51° Stormo di Istrana su velivolo AM-X. È un ufficiale dell'Aeronautica Militare con il grado di Capitano. Nel 2009 è entrata a far parte del Corpo Astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea e nel 2012 è stata assegnata alla Spedizione 42/43 sulla Stazione Spaziale Internazionale, una missione di lunga durata a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio con il veicolo spaziale Soyuz è avvenuto il 23 novembre 2014 dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Samantha ha trascorso 200 giorni nello spazio, condividendo la sua esperienza attraverso il suo Diario di bordo e su Twitter come @Astrosamantha.



