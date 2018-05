"Il bambino che disegnava parole", il libro di Francesca Magni con l'Associazione Italiana Dislessia

Lunedì 21 maggio 2018, ore 17.00, la sezione di Modena di Associazione Italiana Dislessia organizza la presentazione del romanzo autobiografico "Il bambino che disegnava parole" con l'autrice Francesca Magni, presso la Sala Pucci, in Largo Pucci 40, a Modena.

L’evento sarà un’occasione per parlare di dislessia e, più in generale, del complesso mondo dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che in Italia si stima riguardi circa 1.900.000 persone.

Per l’occasione l’attore Stefano Grignani leggerà alcuni brani del libro “Mamma, ma ci pensi? Io credevo di essere scemo.”

L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. È richiesta l’iscrizione online al link: https://www.aiditalia.org/it/attivita/724