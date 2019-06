1°Luglio Serramazzonese, ricchezza e varietà: dal Festival del Letame a quello della Fisarmonica

Musica, incontri, gastronomia, concerti nella pieve romanica di Rocca Santa, corsi di avviamento alla mountain bike, escursioni guidate. Per i turisti e residenti di Serramazzoni sarà un'estate all'insegna dell'intrattenimento per tutte le età, della cultura e della scoperta delle bellezze del territorio.

Il Comune, in occasione del via della stagione turistica estiva, promuove la prima edizione del "Luglio serramazzonese", un cartellone di eventi che prende il via lunedì 1 luglio con il concerto tributo ai Queen per culminare nel fine settimana dal 19 al 21 luglio con il Festival internazionale della fisarmonica e terminare martedì 30 luglio con l'incontro con il critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Buona parte degli eventi si svolgeranno al Centro Pineta con occasioni di svago e intrattenimento praticamente tutti i giorni ed eventi nei fine settimana.

Tutti i lunedì e mercoledì si balla dal liscio con le migliori orchestre ai balli di gruppo ai latini; al mercoledì sono previsti i corsi sull'uso della mountain bike per ragazzi dai 6 ai 17 anni curati dall'associazione Sport e benessere; tutti i giovedì sera saranno dedicati ai bambini con le proposte di "Giocolandia" tra baby dance e giochi; poi ci sono le tradizionali sagre di Selva (6 e 7 luglio) e di Serramazzoni (13 e 14 luglio), il mercatino creativo in piazza repubblica tutti i venerdì.

Oltre che il concerto-tributo ai Queen che inaugura l'evento, tra gli appuntamenti dei fine settimana successivi spiccano, sabato 6 nella frazione di Selva, la serata dedicata alla pizzica e alla taranta, mentre domenica 7 c'è la "Serra country mania" in piazza Tasso e piazza Repubblica; sabato 13 e sabato 27 sono in programma due concerti nella suggestiva cornice della pieve romanica di Rocca Santa Maria nell'ambito della rassegna "Note e arte nel romanico".

Da lunedì 15 prende il via il Festival della fisarmonica "Bruno Serri". Da venerdì 19 a domenica 21 luglio al caseificio Santa Rita di Pompeano si svolge il Festival del letame con conferenze, corsi e cibi biologici, mentre sabato 20, alle ore 20,30, parte dal santuario di Serramazzoni una escursione notturna a Faeto; domenica 21 è dedicata alla mountain bike con il "Serra ronda mtb day" in piazza della Repubblica e lungo i sentieri del comune.

Venerdì 26 luglio, sempre al Centro Pineta (ore 21) i Voxtone propongono un viaggio musicale tra le più belle colonne sonore del grande cinema; sabato 27 c'è lo spettacolo comico di Maria Pia Timo e martedì 30 la chiusura con Vittorio Sgarbi che parlerà dell'arte del Novecento da Lucio Fontana a Piero Guccione.

Il cartellone è promosso con la collaborazione del Salotto culturale Aggazzotti di Modena, la Fondazione Cassa di risparmio di Modena e la Regione Emilia Romagna.