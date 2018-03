Magnalonga di Corlo 2018, parte già la corsa ai biglietti

È ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per la Magnalonga Città di Corlo, in programma domenica 6 maggio e giunta quest’anno alla tredicesima edizione. Una passeggiata enogastronomica in dodici tappe capace di diventare, negli anni, una vera e propria festa popolare per Formigine. La prenotazione dei biglietti sarà sabato 17 marzo, a partire dalle ore 9, nei Punti Iscrizione: al B.B.Caffè di Corlo, al Bar Seven Club di Casinalbo, e a Formigine da Geox Calzature e Dolcemente Balsamico.

Una macchina organizzativa capace di muovere circa 350 volontari, al servizio dei 3200 partecipanti, attesi anche da fuori regione, che affolleranno il percorso che si snoda attraverso le campagne di Formigine e frazioni, alla scoperta delle migliori specialità della nostra cucina tipica.

Novità di quest’anno uno speciale contest su Facebook: sulla pagina social “Magnalonga Città di Corlo”, si potrà infatti votare, tra una rosa selezionata dall’organizzazione, la frase da stampare sulle magliette dello staff. Tra i votanti, verranno estratti cinque vincitori di questa t-shirt. Per partecipare serve mettere “Mi piace” sia alla pagina della Magnalonga, che a quella del Comune di Formigine.

“La Magnalonga cresce ogni anno – commentano gli organizzatori – ma non dimentica mai il suo scopo originario, quello di una divertente riscoperta del territorio, e il suo spirito goliardico, tanto che ormai anche la vendita dei biglietti è diventata un evento nell’evento, un’altra occasione per far festa. Rimangono ovviamente immutate le finalità benefiche, con il ricavato destinato alla Parrocchia e alla comunità di Corlo”.