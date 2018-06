Sagre. Dal 6 giugno riparte Magreta in Festa

Magreta in Festa, dieci giorni di buon cibo e buona musica. Dal 6 all'17 giugno nell'area di via don Orione saranno sistemati i consueti stand gastronomici con un ricco menu e il palco dove si altereneranno tante band in esibizioni di musica dal vivo. Ristorante di cucina tipica emiliana, bar caffetteria, birreria, paninoteca e drink area.

Questo il programma musicale: