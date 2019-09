Sull'esempio del movimento "Restiamo Umani" arriva a Modena la marcia PACè!

Una marcia nonviolenta per portare un messaggio di pace e di rispetto per tutte le persone, i popoli, l’ambiente e la Costituzione. Sabato 28 settembre, con ritrovo alle ore 15 in Largo San Francesco e conclusione alle 16 in Piazza Roma, arriva a Modena la marcia PACè!, che dalle “periferie” della provincia fino al capoluogo, attraversando alcuni Comuni della provincia, coinvolgerà cittadine e cittadini in una camminata nonviolenta, promossa dalla rete provinciale “PACè – Persone e Popoli, Ambiente e Costituzione – Resistenza Nonviolenta in rete”, con l’obiettivo di riaffermare con forza nei territori e nelle comunità i valori fondanti della dignità delle persone e dei popoli, dei diritti umani, del rispetto e della tutela dell’ ambiente, in coerenza con lo spirito e il dettato della nostra Costituzione.

La Rete PACè! promuove momenti informativi e formativi sui temi della cittadinanza e dei diritti, oltre che ad attività per la coesione sociale ed umana, per la cittadinanza attiva, per il dialogo interculturale, per l'accoglienza e la convivenza. L’idea è che questa iniziativa modenese si incontri con altre marce pacifiche, nonviolente in tutta Italia, dal Nord al Centro, al Sud e alle Isole, per diffondere la Rete PACè! a livello provinciale, regionale e nazionale.

La camminata trova ispirazione in iniziative di resistenza civile nonviolenta, come la marcia “Restiamo Umani” promossa da John Mpaliza, accolta a Modena lo scorso 31 luglio con grande partecipazione e coinvolgimento. La marcia è promossa e organizzata da Rete PACè!, che è costituita da Tam Tam di Pace Modena, Amici della nonviolenza di Modena, ANPI - Sezione di Spilamberto, Gruppo cittadini “Salviamoli – Salviamoci” di Spilamberto, Fridaysforfuture Modena e tante altre realtà. Evento Facebook: Dalla marcia "Restiamo Umani" alla marcia "PACè!".