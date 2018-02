Marco Paolini porta sul palco la fantascienza con “Le avventure di Numero Primo”

Un esperimento di fantascienza narrata a teatro, anche se agli autori non piace chiamarla così. Questo in poche parole Le avventure di Numero Primo, lo spettacolo di e con Marco Paolini in scena giovedì prossimo 15 febbraio alle ore 21.00 al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano, nell’ambito della Stagione teatrale affidata per il terzo anno consecutivo al Circuito Multidisciplinare Regionale dell'Emilia Romagna di ATER – Associazione Teatrale Emilia-Romagna.

Le avventure di Numero Primo è interpretato e diretto da Marco Paolini, e da lui anche scritto assieme a Gianfranco Bettin. Le tavole illustrate sono di Roberto Abbiati, le musiche originali di Stefano Nanni. Audiovisivi e luci di Michele Mescalchin, direzione tecnica di Marco Busetto. Le voci campionate sono di Beatrice Gallo ed Emanuele Wiltsch. Una produzione Michela Signori e Jole Film, durata circa 120 minuti.

Numero Primo è una storia che racconta di un futuro probabile fatto di cose, di bestie e di umani rimescolati insieme come si fa con le carte prima di giocare. Numero Primo è anche il soprannome del protagonista, figlio di Ettore e di madre incerta. Ma anche le cose e le bestie hanno voci e pensieri in questa storia. Marco Paolini e Gianfranco Bettin, coautori di questo lavoro, sono partiti da alcune domande: Qual è il rapporto di ciascuno di noi con l’evoluzione delle tecnologie? Quanto tempo della nostra vita esse occupano? Quanto ci interessa sapere di loro? Quali domande ci poniamo e quali invece no a proposito del ritmo di adeguamento che ci impongono per stare al loro passo? Quanto sottile è il confine tra intelligenza biologica e intelligenza artificiale? Se c’è una direzione c’è anche una destinazione di tutto questo movimento?