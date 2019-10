Mast Còt 2019, degustazioni e rievocazioni a Spilamberto

Il weekend del 5 e 6 Ottobre torna a Spilamberto Mast Còt, la manifestazione promossa dal Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale in collaborazione con il Comune di Spilamberto e la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale.

L’avvenimento centrale del weekend sarà come sempre il rito della cottura del mosto a cielo aperto nei caratteristici “paioli” governati, a fuoco lento, dai maestri delle Comunità che aderiscono alla Consorteria. I visitatori potranno anche partecipare alle degustazioni guidate di Balsamico tenute dai maestri della Consorteria. Si potrà poi entrare gratuitamente al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Domenica, grazie alla disponibilità delle comunità, si svolgerà anche il tradizionale mercato dedicato alla vendita del mosto cotto.

Il programma completo è consultabile sul sito web della manifestazione.

Una rievocazione storica riporta in vita il Castrum Spinalamberti

La compagnia dei Cavalieri del Fiume, insieme ad altri gruppi di rievocazione storica provenienti da Emilia, Lombardia e Toscana saranno accampati nel Parco della Rocca Rangoni nel fine settimana dell’5 e 6 ottobre, in occasione di Màst Côt, per ricostruire la vita da campo di un esercito del 1200.

Il campo sarà animato da alcuni momenti di allenamento delle ars militari (il sabato pomeriggio e la domenica mattina), che culmineranno in due veri e propri scontri armati, due battaglie, nella serata di sabato e il pomeriggio di domenica. Gli artigiani saranno al lavoro per mostrare arti e i mestieri, dallo scrivano al coniatore, dal fabbro all’arcaio. La mattina del sabato sarà dedicata all’attività didattica a favore delle scuole, ma i rievocatori rimarranno a disposizione durante tutto il fine settimana, per guidare il pubblico attraverso gli accampamenti, presentando attività militari, mestieri, vita comune, usi e i costumi dell’epoca.